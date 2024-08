So geht der Wassermelonen-Tuna:

500 g Wassermelone (möglichst ohne Kerne), geschält

4 EL Erdnussöl

1 1/2 TL Salz

4 EL Apfelessig

1/2 Blatt Nori



Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Fruchtfleisch der Melone in mind. 3 cm grosse Würfel schneiden. Mit Öl und Salz gut vermischen und in eine feuerfeste Form oder auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. 30 Minuten im Ofen backen. Essig unterrühren, wieder gut vermengen und weitere 30 Minuten im Ofen garen. Ab und zu umrühren. Melone aus dem Ofen nehmen, vollständig abkühlen lassen und fein geschnittenes Nori unterheben. Über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Zum Fertigstellen der Bowl Sushireis zubereiten, 1– 2 Karotten in Spiralen schneiden oder alternativ fein raspeln. 1 Avocado in feine Scheiben schneiden. Einige Erbsen kurz blanchieren. Alles mit dem Wassermelonen-Tuna in einer Bowl anrichten und mit etwas Öl, Essig und Hawaiisalz abschmecken.