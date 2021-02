So gelingen pochierte Eier – jedes Mal

Frisch müssen sie sein, die Eier. Nur dann wird das Eiweiss im siedenden Wasser schnell gerinnen und sich perfekt um das weiche Gelb schliessen. Ist das Ei schon etwas älter, verflüchtigt sich das Eiklar zottelig im Wasser. Es gibt übrigens einen ganz einfachen Trick, um festzustellen, wie frisch die Eier sind: in ein Glas mit Wasser geben. Sinkt es ab und auf die Seite, ist es top. Bleibt es aufgestellt am Boden ist es schon etwas älter. Schwimmt es oben – wegwerfen. Alles klar? So, nun ran an die Eier!