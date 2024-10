Die Kartoffeln ungeschält in eine hohe Pfanne geben, mit Wasser und 1 EL Salz kochen, bis die Kartoffeln gar sind (ca. 20 bis 25 Minuten). Wasser abgiessen, die Kartoffeln etwas ausdampfen lassen und noch warm schälen. Dann sofort durch ein Passevite drehen oder einen Stampfer drücken. Brei zurück in Topf geben, durchrühren, damit er nochmals etwas ausdampft. Milch in einer kleinen Pfanne erhitzen. Pfanne mit Kartoffelbrei aufs Minimum reduzieren und die eiskalten Butterwürfel nach und nach einrühren, bis die Masse zu glänzen beginnt. Die Milch in einem dünnen Strahl dazugeben und immer fest weiterrühren, bis die ganze Milch absorbiert ist. Pfanne vom Herd nehmen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann kommt er, der grosse Meister-Trick: Das Kartoffelpüree vor dem Servieren durch ein feines Sieb streichen. Et voilà – fertig ist das beste Kartoffelpüree der Welt!