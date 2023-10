Spaghetti mit Paniermehl

Zubereitung:

Paniermehl in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten, bis es goldbraun ist. Spaghetti in gesalzenem Wasser al dente kochen, etwas Kochwasser aufbewahren. Den Knoblauch in Olivenöl leicht Farbe annehmen lassen und die Sardellen hineingeben, zerdrücken und mit dem Öl verrühren, so dass eine sämige Sauce entsteht. Wenn nötig noch ein bisschen Pastawasser dazugeben. Die Spaghetti in die Pfanne zur Sauce geben, mit dem Paniermehl und Petersilie mischen, auf Tellern anrichten, evtl. noch mit etwas Olivenöl beträufeln und sofort geniessen!