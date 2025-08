So funktionierts:

Ca. 250 g Hüttenkäse und 1 Ei oder nur das Eiweiss in eine Schüssel geben und alles gut mischen. Wer mag, würzt mit Salz und Pfeffer. Dann die Käsemasse evtl. im Mixer fein pürieren oder einfach so auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen (1/2 bis 1 cm hoch) und im Ofen bei 180 bis 200 Grad ca. 35 Minuten backen, bis sie goldbraun ist. Blech aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und das Backpapier vom Käsefladen lösen. Fertig ist das Brot, der Wrap oder der knusprige Riesencracker. Eine Hälfte des Fladens nach Lust und Laune belegen – etwa mit Avocado, Tomaten, Rohschinken, Salami, Ei oder Rucola – die zweite Hälfte darüber klappen und sofort geniessen.