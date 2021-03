Werden traditionelle Mahlzeiten von Snacks abgelöst?

Mühlhausen: Die drei Hauptmahlzeiten am Tag zu festen Zeiten haben an Bedeutung verloren. Heute ist es auch in Familien schon kompliziert genug, alle im Tagesverlauf zu einer gemeinsam eingenommenen Mahlzeit, im Alltag häufig am Abend oder am Wochenende, zu versammeln. In dieser sozialen Funktion hat das Essen natürlich eine ganz andere Bedeutung als im Alltagsgeschehen, in dem sich viele Menschen oft als fremdbestimmt erleben. Traditionelle Mahlzeiten werden daher nicht vollständig verschwinden, aber der Snack gibt uns ein Stück weit die Kontrolle zurück. Er lässt uns innehalten - und nicht nur der Hunger wird gestillt, sondern auch das Bedürfnis nach Me-Time, nach Selbstbestimmtheit und Eigenfürsorge. Insofern sollten auch die Snacking-Routinen zum eigenen Alltag, aber auch zur Stimmung und den jeweils aktuellen Anforderungen passen, die an uns gestellt werden.



Bleibt dieser Trend auch nach der Pandemie weiter bestehen, wenn wir langsam wieder in die Normalität zurückkehren?

Mühlhausen: Viele Veränderungen, die durch die Corona-Krise ausgelöst wurden, sind gekommen, um zu bleiben. Dazu gehört mit Sicherheit die weitere Flexibilisierung unseres Alltags, die Auflösung von festen Strukturen. Unsere Gesellschaft hat längst in den 24/7-Modus umgeschaltet, in dem wir nicht mehr zu festgelegten Zeiten shoppen, arbeiten oder essen. Deshalb ist es nur logisch, wenn jetzt laut Erkenntnissen der «State of Snacking»-Studie knapp drei Viertel der Erwachsenen sagen, dass sie auch in Zukunft weiterhin eher mehrere kleine Snacks über den Tag verteilt zu sich nehmen wollen, als zu den drei grossen Mahlzeiten zurückzukehren. Snacks werden also zu einem selbstverständlichen Teil unserer neuen Normalität nach der Pandemie werden. Spass macht das vor allem dann, wenn immer wieder neue Zutaten unsere Lieblingssnacks bereichern oder der Snack in einer ganz neuen Angebotsform daherkommt. Ein Smoothie als Riegel oder ein Keks mit Superfood-Zusätzen werden Teil dieser neuen Ernährungsnormalität werden.