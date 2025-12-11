Was ausser Glühwein heizt uns 2025 ein?

Wir wollen hier gar niemanden schlecht reden. Unsere Liebe zu Glühwein ist real, egal ob der nun in Weiss oder Rot daherkommt, und auch die typische heisse Schoggi mit Schuss hat sich über die Jahre längst einen festen Platz in unseren Herzen gesichert. Gerade an Weihnachten geht es schliesslich auch um Traditionen. Aber: 2022 ist ein Jahr der (teilweise ungewollten) Veränderungen. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn Neues auszuprobieren fordert erwiesenermassen unsere Kreativität und unser Selbstbewusstsein. In diesem Winter ab und an auf eine der folgenden Glühwein-Alternativen auszuweichen, kann also nur Gutes mit sich bringen. Wir stellen vor: