Was ausser Glühwein heizt uns 2025 ein?

Wir wollen hier gar niemanden schlecht reden. Unsere Liebe zu Glühwein ist real, egal ob der nun in Weiss oder Rot daherkommt, und auch die typische heisse Schoggi mit Schuss hat sich über die Jahre längst einen festen Platz in unseren Herzen gesichert. Gerade an Weihnachten geht es schliesslich auch um Traditionen. Aber: 2022 ist ein Jahr der (teilweise ungewollten) Veränderungen. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn Neues auszuprobieren fordert erwiesenermassen unsere Kreativität und unser Selbstbewusstsein. In diesem Winter ab und an auf eine der folgenden Glühwein-Alternativen auszuweichen, kann also nur Gutes mit sich bringen. Wir stellen vor:
Hot Aperol
Wir sind etwas entsetzt, dass wir nicht längst selbst auf die Idee gekommen sind, unseren Lieblings-Sommerdrink fit für die kalte Jahreszeit zu machen. In diesem Winter wärmt uns Aperol in der heissen Variante auf.
Zutaten für zwei Drinks:
- 60 ml Aperol
- 200 ml Sauvignon blanc
- 100 ml trüber Apfelsaft
- 20 ml Mangosirup
- 1 Bio-Orange
So gehts:
Alle Zutaten bis auf die Orange in einen Topf geben und erhitzen. Ganz wichtig: Wie bei Glühwein darf die Flüssigkeit nicht kochen (wäre auch schade um den Alkohol …). Anschliessend auf zwei Gläser verteilen und mit Orangenscheiben garniert servieren.
Cranberry-Granatapfel-Punsch
Cranberries sehen ein bisschen aus wie grosse Mistelbeeren und sind deshalb per se schon mal festlich. Granatapfelkerne glänzen wie die funkelnden Kugeln am Weihnachtsbaum. Glitzert dann noch der Zuckerrand so schön wie frisch gefallener Schnee … ihr seht schon, um diesen Punsch kommt man zur Weihnachtszeit fast nicht herum.
Zutaten für vier Gläser:
- 300 ml Cranberrysaft
- 150 ml Granatapfelsaft
- 500 ml Feuerzangenbowle
- 1 Bio-Orange
- Kristallzucker
- 1 Zitrone
- frische Cranberries
So gehts:
Zitrone in einen tiefen Teller auspressen. Den Kristallzucker in einen zweiten Teller schütten. Nun den Rand der Gläser erst in den Zitronensaft und anschliessend in den Zucker tauchen und antrocknen lassen. In einem Topf in der Zwischenzeit Cranberry- und Granatapfelsaft mit der Feuerzangenbowle mischen, die Orange wasche, vierteln und ebenfalls dazugeben. Alles auf dem Herd erhitzen und in die gezuckerten Gläser verteilen. Die Cranberries aufspiessen und als weihnachtliche Mistelbeeren-Deko ins Glas geben.
Eierpunsch
In Amerika gehört Eierpunsch schon so lange zum Fest, wie es Weihnachten gibt. Und weil niemand Kitsch und Gemütlichkeit so gut vereinen kann wie unsere Freunde in Übersee, lassen wir uns in diesem Jahr von ihnen inspirieren.
Zutaten für vier Drinks:
- 400 ml Milch
- 100 ml Schlagrahm
- 200 ml Eierlikör
- 5 EL brauner Rum
- 2 EL Ahornsirup
- Muskat, Zimt und Anis
- brauner Zucker
- 1 Zitrone
So gehts:
Zitrone in einen tiefen Teller auspressen. Den Rand der Gläser anschliessend erst in den Zitronensaft und dann in den braunen Zucker tauchen und antrocknen lassen. In der Zwischenzeit Milch, Rahm, Eierlikör und Rum in einem Topf verrühren und erhitzen. Mit je einer Prise Muskat, Zimt und Anis würzen, abschmecken und sofort heiss servieren. Na dann: Prost!