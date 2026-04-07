Was machen mit all den übrigen Schoggihasen?

Für den Teig zuerst 30 g der Butter, den Puderzucker und das Ei mit einem Handmixer schaumig schlagen und die Schoggihasen im Wasserbad schmelzen. Anschliessend das Mehl, die Hälfte der geschmolzenen Schokolade, das Backpulver und die Milch hinzugeben und alles zu einem glatten Teig mischen. Cupcakeförmchen circa zur Hälfte mit dem fertigen Teig befüllen und diese bei Ober- und Unterhitze und 180 Grad etwa 20 Minuten backen. Für die Creme die restliche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen und anschliessend die restliche Schokolade dazugeben, bis eine fluffige, braune Creme entsteht. Nachdem die Creme für etwa eine Stunde im Kühlschrank abgekühlt ist, kann sie mit einem Spritzbeutel auf die ausgekühlten Muffins aufgetragen werden.