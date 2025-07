Welche Sandwiches passen zum Sommer?

Das Ciabatta in ca. 2 cm dicke Schieben schneiden und mit einem Schuss Olivenöl und einer Prise grobem Salz in der Pfanne anrösten. Für das vegane Pesto die Pinienkerne, das restliche Olivenöl, Basilikum und einen halben TL Salz pürieren. Das fertige Pesto auf das geröstete Brot streichen. Die Tomaten und die Zwiebel in kleine Würfel hacken und auf das Pesto geben. Am Schluss einen Klecks der Balsamico-Creme als Topping über die Tomaten und Zwiebeln träufeln.