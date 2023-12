Innovative Projekte

Schmutz war in den letzten Jahren in mehreren spannenden Projekten involviert. So auch beim Restaurant s’nani im Peaks Place in Laax, für das er gemeinsam mit seinem Team das kulinarische Konzept, das Interior Design, sowie das Branding entwickelt und umgesetzt hat. Im Skigebiet Engelberg-Titlis gestaltete Schmutz mit seinem Team und in enger Zusammenarbeit mit der Tourismusregion die gastronomischen Angebote komplett um – vom Gesamtkonzept über das Interior und die Dekoration bis hin zur Menükarte. Zu seinen jüngsten Projekten zählt beispielsweise die gesamtheitliche Entwicklung eines Gastrokonzepts für die «Möbelibar», eine Pop-up-Bar der Möbelmanufaktur horgenglarus.