Egal ob ihr (wie die Autorin dieses Artikels) zur der Sorte Menschen gehört, die mit dem ersten Blinzeln am Morgen schon Hunger verspüren, oder eher der Typ seid, der um 11 am Arbeitsplatz frühstückt – das Zmorge ist für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und die soll nur aus einem Gipfeli oder einem schnöden Stück Brot bestehen? Gähn. Mit unseren Ideen bringt ihr euer Frühstücks-Game aufs nächste Level.