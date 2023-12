Wir brauchen Seelennahrung

Engel haben nicht immer Flügel

Gute Beziehungen sind Schutzschilder. Oder auch Engel, an die ich persönlich glaube. Sie haben nicht immer Flügel – sie verkleiden sich als Freundin, als Begegnung oder unerwartete Synchronizität. Sogar eine Krankheit kann die Rolle eines Engels haben – oder alles, was unser Leben durcheinanderbringt und uns wachsen lässt. Gute Begleiter und Seelenfutter sind zudem unsere Lieben, Familie und Freunde. Wir sollten gut auf sie aufpassen.Wir nähren unsere Seele und die von anderen, wenn wir uns ehrenamtlich engagieren, sei es in der Kultur, der humanitären Hilfe, in gemeinnützigen Organisationen oder wenn wir mit unserer Nachbarin oder unserem Nachbarn lachen. Humor schützt die Seele. Die Natur ist permanente Quelle von Nahrung und Inspiration. Tauchen wir so oft wie möglich in ihre unendliche Schönheit ein. Mein Grossvater ging täglich mit seinem besten Freund, Dackel Max, im Wald spazieren. Meditation, Kontemplation und Gebet sind unendliche Quellen der Nahrung für die Seele.