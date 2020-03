3 Dinge, die ihr über Intimrasur wissen müsst

How Many Licks – Gibt es ein «zu oft»?

Spoiler: Die richtige Antwort gibt es nicht. Wie bereits erwähnt, mögen es die meisten Hauttypen nicht sonderlich, mit der Klinge gequält zu werden. Die Haut ist schnell gereizt, oft entzündet – es entstehen Pickelchen und Ausschlag, Haare wachsen ein. Warum tut man sich das an? Genau das gilt es ernsthaft zu hinterfragen. Einfach, weil man es halt macht? Weil einem die Gesellschaft eintrichtert, Haare seien an gewissen Stellen eklig? Geht es ums eigene Wohlbefinden? Oder gar um das des Partners? Vielleicht kann man reduzieren? Zum Beispiel nur dann rasieren, wenn was ansteht? Ferien, ein Tag in der Badi, Sex? Ob überhaupt, wie häufig, wo etwas und wie viel wegkommt, entscheidet nur die Besitzerin und somit alleinige Gärtnerin des Intimbereichs. Die nämlich weiss am besten, wie oft das Ganze wirklich sein muss, wie stark der Haarwuchs ist und wie empfindlich die Haut. Generell gilt: Abends vor dem Schlafen ist Prime Time, da die Chance auf lästiges Reiben (in engen Hosen) und Bewegung dann geringer ist.