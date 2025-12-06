Darum ist Versöhnungssex so gut

Alles auf Anfang

Daran sind, wie so oft, ganz bestimmte Hormone schuld: Empfinden wir unsere Beziehung als in Gefahr, schüttet unser Körper Testosteron, Adrenalin und Noradrenalin aus. Alle drei fluten auch dann unseren Körper, wenn wir erregt sind. Noradrenalin hängt ausserdem besonders mit Verlustängsten zusammen und trägt zu einem guten Teil eine Mitschuld daran, dass wir kurz nach dem Krach alle negativen Aspekte des Partners vergessen und im Nachhinein nur das Gute sehen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Vielleicht, weil ihr gerade frisch verliebt seid? Während alles noch wahnsinnig heiss und aufregend ist und vom Alltag jede Spur fehlt, ist nämlich das gleiche Hormon im Spiel. Übersetzt ins reale Leben heisst das: Nach einem Streit fühlen wir uns kurz wieder wie in einer ganz frischen Beziehung. Mit ganz viel leidenschaftlichem, aufregendem (Versöhnungs-)Sex.