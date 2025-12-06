Darum ist Versöhnungssex so gut

Manchmal ist es eine ernsthafte Beziehungskrise mit tagelanger Funkstille, manchmal reicht schon die Tatsache, dass unsere bessere Hälfte das Finale unserer Lieblings-Netflix-Serie alleine zu Ende geschaut hat (ha, das mit der «besseren» Hälfte nehmen wir an dieser Stelle direkt wieder zurück): Ist die Wut einmal abgeflaut, verwandeln sich die bösen Gedanken plötzlich in sich kreuzende Blicke, seltsam-unbestreitbare Anziehungskraft – und fabelhaften Versöhnungssex.
Das kleine Wörtchen «fabelhaft» haben wir nicht aus Jux vorangestellt. Aus unerklärlichen Gründen scheint Sex nach einem Streit nämlich immer ganz besonders gut zu sein. Nun, lasst uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So unerklärlich ist das Ganze nämlich gar nicht – die Wissenschaft weiss, wie der Hase läuft:
Wut und Lust – Jacke wie Hose?
Werden wir wütend, steigt unser Hormonlevel an, unser Herz klopft schneller und unsere Atmung verändert sich. Na, merkt ihr schon was? Richtig, die Symptome sind denen von sexueller Erregung verdächtig ähnlich. Das merkt auch unser Gehirn, wenn wir und unser Partner uns nach einem Streit wieder gegenüberstehen. Wir erinnern uns an die Gefühle, die wir vorher hatten – doch weil die Wut bereits abgeklungen ist, empfinden wir statt Ärger plötzlich unbändige Lust.
Alles auf Anfang
Daran sind, wie so oft, ganz bestimmte Hormone schuld: Empfinden wir unsere Beziehung als in Gefahr, schüttet unser Körper Testosteron, Adrenalin und Noradrenalin aus. Alle drei fluten auch dann unseren Körper, wenn wir erregt sind. Noradrenalin hängt ausserdem besonders mit Verlustängsten zusammen und trägt zu einem guten Teil eine Mitschuld daran, dass wir kurz nach dem Krach alle negativen Aspekte des Partners vergessen und im Nachhinein nur das Gute sehen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Vielleicht, weil ihr gerade frisch verliebt seid? Während alles noch wahnsinnig heiss und aufregend ist und vom Alltag jede Spur fehlt, ist nämlich das gleiche Hormon im Spiel. Übersetzt ins reale Leben heisst das: Nach einem Streit fühlen wir uns kurz wieder wie in einer ganz frischen Beziehung. Mit ganz viel leidenschaftlichem, aufregendem (Versöhnungs-)Sex.