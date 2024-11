Es ist einige Jahre her, seit die #MeToo-Bewegung weltweit Frauen dazu bewegt hat, ihre Geschichten über sexuelle Belästigung zu teilen. Seither machen wir uns Gedanken über Gleichberechtigung – und zwar auch im Bett. Feminismus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ungleichheiten in der Gesellschaft zu bekämpfen. Da darf der gleichberechtigte Zugang zu Freude und Genuss am Sex nicht untergehen.