Funktioniert eine Liebesbeziehung ohne Sex?

In welchem Zusammenhang stehen Körperliches und Emotionales in einer Beziehung?

In einem engen Zusammenhang. Emotionen wie Zuneigung und Liebe fördern die Wahrscheinlichkeit, miteinander auch körperlich bzw. intim zu sein. Wut und Ärger hingegen sorgen eher dafür, nicht miteinander körperlich sein zu wollen. Viele Paare kennen das Phänomen, dass Streit und Stress die grössten Sexkiller sind. Andersherum sorgt ein gutes Körpergefühl dafür, sich selbst so zu akzeptieren und zu lieben, wie man ist, was wiederum das Selbstbewusstsein stärkt und in einer Beziehung auch das sexuelle Verlangen und damit positive Emotionen fördern kann. Und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper dann eben Frust, sowie einen negativen Selbstwert bestärkt und damit auch nicht für Sex miteinander sorgt, was wiederum etwas mit dem emotionalen Empfinden füreinander macht. Aufgrund des fehlenden Körperkontaktes und der fehlenden positiven Emotionen wird man dann wieder in seiner Unzufriedenheit mit sich selbst bestärkt und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf. Wie soll jemand anderes einen lieben, wenn man sich selbst nicht liebt (emotional)? Wie soll jemand anderes einen befriedigen, wenn man selbst keinen positiven Zugang zu seinem eigenen Lustempfinden hat (körperlich)?