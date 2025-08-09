Haut, Stimmung, Energie, Appetit – bei uns Frauen ist oft mehr vom Menstruationszyklus abhängig als wir denken. Auch, wenn viele nur während der Monatsblutung bewusst Symptome spüren, haben unsere Hormone auch davor und danach grossen Einfluss auf unseren Körper. Vor allem in Sachen Hungergefühl machen wir oft einiges mit. Mal gelüstet es uns nach den ungesundesten Sachen, mal möchten wir am liebsten gar nichts essen.

Aber: Solche Appetit-Ups and Downs haben tatsächlich ihren Grund. In jeder Zyklusphase hat unser Körper auch neue Bedürfnisse – die Ernährung daran anzupassen, ist deshalb nicht gerade unüblich. Der beste Beweis dafür ist das Damenteam des Chelsea Football Clubs. Jede Spielerin verfolgt neben eines individuellen Trainingsplans auch einen eigenen Ernährungsplan – angepasst an ihren Zyklus. Wie genau das funktioniert und wann welche Lebensmittel am besten für uns sind, zeigen wir euch hier: