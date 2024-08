Keine Lust auf Sex? So sprechen wir es an

Alle Details bitte

Vor allem um uns selbst mit unserem Problem nicht allein zu fühlen, sollten wir alles offenlegen, was wir wissen – und was nicht. Gibt es etwas, das uns üblicherweise in Stimmung brachte, aber jetzt nicht mehr? Kommen wir nicht mehr zum Orgasmus? Haben wir einfach keine Lust (mehr) auf Sex und wissen selbst nicht so genau warum? Wir sollten aber – auch auf die Gefahr hin, den Partner zu verletzen – ehrlich sein, falls er etwas mit dem Problem zu tun hat. «Als Sexualtherapeutin habe ich oft erlebt, dass es sich Frauen bequem in der Situation machen, zu sagen, es liegt nicht am Partner. Wo wiederum der Wurm drin ist, kann dann aber auch niemand sagen. Das ist nicht fair.» Natürlich kann ein Grund für Unlust sein, dass der Sex, so wie er ist, nicht gefällt und eher als Pflicht wahrgenommen wird. Wichtig sei daher vor allem, dass man lernt, sich selbst zu spüren. Mann kann allein, aber auch gemeinsam mit seinem Partner daran arbeiten, Sex als eine Möglichkeit wahrzunehmen, Stress abzubauen oder zu entspannten. Als etwas, dass auch und besonders dann gut tut, wenn wir uns nicht so wohl fühlen. Das brauche Übung und Zeit, so Schiftan – und darüber sollte auch der Partner Bescheid wissen.