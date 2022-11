1. Zyklus beobachten

Gleich nach dem Absetzen der Pille solltet ihr euren Zyklus beobachten. Denn auch wenn die Menstruation nicht eingesetzt hat, tun sich im Körper bereits einige Dinge – zum Beispiel bei der Temperatur: In der ersten Zyklushälfte ist sie niedriger als in der zweiten Hälfte. In der Mitte stürzt sie kurz in die Tiefe, bevor sie pünktlich zum Eisprung wieder rasant ansteigt. Alles, was ihr zum Zyklusverfolgen braucht, ist ein Digital-Thermometer mit zwei Stellen nach dem Komma. Damit könnt ihr jeden Morgen (gleich nach dem Aufwachen und am besten noch im Liegen!) die Temperatur messen und in einem Notizbuch festhalten. So habt ihr einen Überblick über eueren Zyklus und wisst, wann er nach dem Absetzen der Pille wieder langsam zur Normalität zurückkehrt. Bleibt die Temperatur immer ungefähr gleich, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass ihr noch keinen Eisprung hattet und noch etwas Geduld braucht, bis sich alles einpendelt.