Schluss mit diesen 5 Mythen über die Vagina

2. Reinigung untenrum ist dringend notwendig

Können wir uns auf Hygiene einigen? Die ist selbstredend notwendig – allerdings nicht in der heute typischen Form mit jeder Menge Reinigungsprodukten und -helferchen. Es reicht völlig aus, die Vulva mit etwas warmem Wasser abzuspülen. Unsere Vagina geht noch einen Schritt weiter und erledigt den Job einfach selbst. Gesunde Bakterien sorgen dafür, dass in uns alles im grünen Bereich bleibt. Vorausgesetzt natürlich, wir stören sie nicht dabei und versuchen mit Reinigungsprodukten selbst nachzuhelfen. Die gut gemeinte Unterstützung kann schnell zu Irritationen und bakterieller Vaginose führen. Juckreiz, Hautreizungen und allenfalls sogar Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind keine so sauberen Aussichten, oder?