Hygge × zwei

Komfort steht auch bei den Insta-Girls ganz oben auf der Prioritätenliste. Denn seien wir doch mal ehrlich: Niemand möchte sich in enge Kleidung zwängen, während ein kleiner Mensch in einem heranwächst. Übergrosse Silhouetten, kuschelige Strickteile (hoi Herbst!) und elastische Stoffe bilden ein solides Fundament. Edler Schmuck und lässige Accessoires treiben das Kugel-Styling auf die Spitze und recycelte Teile, die bereits fester Bestandteil der Garderobe sind, nicht in den finanziellen Ruin. Das Verhältnis zum Babybauch hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Kugel steht beim alltäglichen Styling im Vordergrund – an warmen Tagen und je nach Befinden auch ganz ungeniert unverhüllt.