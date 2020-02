So pflegt ihr eure Vagina nach dem Sex

3. Waschen, aber richtig

Spätestens nach ein paar Stunden, wenn die Glücksgefühle langsam abklingen, verspürt ihr wahrscheinlich das Bedürfnis, euch unter die Dusche zu stellen und die Gerüche und Flüssigkeits-Rückstände endgültig von eurem Körper zu waschen. Am liebsten mit einer blumig duftenden Duschlotion, damit ihr euch wieder so richtig frisch fühlt, oder? Leider keine gute Idee! Also das mit der Seife. Die aggressiven Inhaltsstoffe bringen den pH-Wert der Scheide durcheinander, was wiederum ihre Schutzfunktion schwächt. Und weil sie nach dem Sex sowieso bereits gereizt und empfindlich ist, ist sie besonders anfällig für Infektionen. Lauwarmes Wasser reicht deshalb völlig aus! Oder ihr nehmt eine sanfte Lotion, die speziell für den Intimbereich geeignet ist.