Tampon über Nacht tragen: Ja oder nein?

In der Nacht drin lassen – eine gute Idee?

Das toxische Schocksyndrom wird durch ein Bakterium ausgelöst, das sich überall tummelt: In der Natur, auf unserer Haut und auch in der Vagina. An sich ist es völlig harmlos. Doch ein vollgesogener Tampon erhöht die Gefahr, dass sich das Bakterium stark vermehrt – als Folge kann eine Infektion entstehen. Experten empfehlen deshalb, in der Nacht komplett auf den Tampon zu verzichten (es sei denn, ihr kommt mit fünf Stunden Schlaf gut aus). Gerade in den ersten Tagen, wenn die Mens besonders stark ist, ist der Tampon über Nacht keine gute Idee. Wie man die Blutung besser stoppt? Neben klassischen Einlagen ist eine Menstruationstasse, die das Blut auffängt, in jeder Hinsicht die bessere Alternative.