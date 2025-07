Man leidet unter Ektopie

Unter Ektopie versteht man eine Verlagerung von Gewebe an eine ungewöhnliche Stelle innerhalb des Körpers. So kann es auch am Muttermund zu Wucherungen kommen. Da dieses Gewebe sehr empfindlich ist, kann es bei den Betroffenen beim Sex zu einer starken Blutung kommen. Und die ist nichts für schwache Nerven: Da kann das Bett schon mal aussehen wie nach einem üblen Gemetzel. Drum: ab in die Gynäkologie!

Aber keine Angst, dabei handelt es sich nicht um eine Krankheit – durch Veröden des Gebärmutterhalses lassen sich die unangenehmen Splatterblutungen relativ einfach in mehreren Sitzungen beheben. Auch das klingt wieder schlimmer, als es ist: Hier wird nichts mit glühendem Eisen repariert, das Ganze funktioniert völlig schmerzfrei mit einer Creme.

Auch hier lohnt es sich – wie in allen Bereichen des Lebens – seine Erfahrungen mit den Freundinnen zu teilen. Denn viele tragen die Symptome beschämt und ratlos mit sich herum. Und eine Hand wäscht ja bekanntlich die andere.