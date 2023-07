Wenn der Partner oder die Partnerin eine andere Liebessprache spricht als wir selbst, ist ein offener Austausch darüber hilfreich. Es ist wichtig, die Bedürfnisse, Vorlieben und Gefühle des Partners oder der Partnerin in Bezug auf die Sprachen der Lieben zu verstehen und anzuerkennen. Wenn sich beide bemühen, die «Love Language» des Partners oder der Partnerin zu erlernen und in den Alltag zu integrieren, wird das die Partnerschaft bereichern. Es geht darum, sich auszutauschen, Interesse am Partner oder die Partnerin zu zeigen, kompromissbereit zu sein und mit Leichtigkeit und Neugierde zu experimentieren, um gemeinsam zu lernen.