Strahlende Schönheiten ermüden die Augen

Na gut, vielleicht haben wir ein bisschen überreagiert und es war nur ein Gute-Nacht-Gruss von der Mama. Aber trotzdem hat das Handy einmal mehr dazwischen gefunkt. Häufig zwingt uns die Macht der Gewohnheit dazu. Heutzutage ist es schliesslich ein Ritual, dass man vor dem Einschlafen nochmal alle Apps durchstöbert und die letzten Infos aus dem Universum der sozialen Medien saugt. Aber sei es nur ein einziger Like, den unser Partner noch kurz auf Angelina Jolies neustem Instagram-Bild hinterlassen will. Er lenkt ab. Und zwar vom Sex.