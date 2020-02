Achtung, Ansteckungsgefahr

Denn prinzipiell ist es so: Mit jeder sexuell übertragbaren Krankheit, mit der wir uns beim Geschlechtsverkehr anstecken können, können wir uns auch beim Oralverkehr anstecken. Darunter fallen Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis, Trichomoniasis, Herpes, HPV und HIV. Doch auch, wenn das Risiko da ist: Es ist oral sehr viel geringer. Bis heute ist nicht abschliessend geklärt, woran das liegt. Es dürfte aber eine Rolle spielen, dass es bei Penetration schnell mal zu kleinen Verletzungen kommen kann, bei denen Bakterien leichtes Spiel haben. Ist nur die Zunge im Rennen, passiert das nicht so einfach. Hinzu kommt, dass Speichel virushaltige Flüssigkeiten verdünnt und die Mundschleimhaut sehr stabil ist. Übrigens: Die Ansteckungsgefahr besteht in beide Richtungen, also auch von Mund zu Geschlecht – jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hier noch niedriger. Vorhanden ist sie aber, und das in alle Richtungen und bei allen Geschlechtern. Das sollte man nicht ignorieren.