Lasset den Kampf um Aufmerksamkeit beginnen

Fakt ist: Das Smartphone stört. Es schafft aus vergnüglicher Zweisamkeit einen ungewollten Dreier. Ob mit Angelina Jolie oder sonst wem, spielt eigentlich keine Rolle. Was zählt, ist Aufmerksamkeit und die soll einzig und allein auf uns gerichtet sein. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit einer Jolie konkurriert. Sie lässt schliesslich mit jedem Post einen Klingelton ertönen, der in unserem Partner Interesse weckt. Und so krallt sie sich mit einem einzigen Schnappschuss seine Hände, die nun am Smartphone, statt unserem Körper kleben.