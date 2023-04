Mehr Vitamin C

Wissenschaftler*innen der Arizona University haben herausgefunden, dass Vitamin C die Fettverbrennung in unserem Körper um mehr als einen Drittel ankurbelt. Wie das möglich ist? Für die Fettverbrennung benötigt unser Organismus während des Schlafs das Wachstumshormon HGH. Es wird jedoch nur mit genügend Vitamin C gebildet. Ein weiteres Hormon, das den Fettabbau unterstützt, ist Noradrenalin. Es wird in den Nebennieren produziert – falls ausreichend Vitamin C vorhanden ist. Ein Grund mehr, um öfters eine Grapefruit zu frühstücken. Die Zitrusfrucht strotzt nur so vor Vitamin C. Mögt ihr nicht? Dann greift zu Kiwis oder Orangen.