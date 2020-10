Forscher vergleichen Blutproben

Diese Ergebnisse veröffentlichten deutsche und norwegische Forscher bereits im Sommer in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine. Für die Studie untersuchten sie 1610 Patienten, welche aufgrund von Covid-19 unter Atemversagen litten. Die entnommenen Blutproben verglichen sie mit denjenigen von gesunden Menschen.