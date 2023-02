Was sind die Ursachen für Bluthochdruck in der Nacht?

Bei manchen Patient*innen, sogenannten Non-Dippers, fällt der Blutdruck nachts nicht ab. In diesem Fall muss man unbedingt an eine sekundäre Hochdruckform denken, also an eine Nierenarterienstenose. Möglich ist auch eine andere Nierenerkrankung oder ein Blutdruckhormon produzierender Tumor der Nebennieren. Bei anderen Patient*innen – und das ist viel häufiger – kommt es nachts wiederholt zu Blutdruckspitzen. Da liegt meist ein obstruktives Schlafapnoesyndrom vor.