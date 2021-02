Brauchen Büromäuse Brillengläser mit Blaulichtfilter?

Und es ward Blaulicht

Blaues Licht ist jetzt nicht per se schlecht. Auch ohne elektronische Geräte gibt es davon tagsüber draussen ganz viel. Es pusht die Aufmerksamkeit hoch, macht uns wacher. Weil eben Tag. Aber wenn man so viel davon aufgenommen hat, unterdrückt es die natürliche Melanin-Produktion in der Nacht. Und davon brauchen wir wiederum genug, um schlafen zu können.