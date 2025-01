Ihr erwacht zwischen 5 - 7 Uhr

Wenn schon fast Zeit zum Aufstehen ist, reagiert der Körper mit einer verstärkten Cortisolausschüttung. Diese regt unter anderem auch den Darm an, was viele morgens gleich auf die Toilette treibt. Ein Glas lauwarmes Wasser in der Früh kann zudem euren Darm und die gesamte Verdauung in Schwung bringen.