Der Lichtschutzfaktor ist nur theoretisch korrekt

Eigentlich ist das mit dem Lichtschutzfaktor eine einfache Sache: Multipliziert man ihn mit der Eigenschutzzeit (das ist die Zeit, die man ohne Creme in der Sonne liegen kann, ohne zu verbrennen) ergibt das die Anzahl der Sonnenschutz-Minuten. Wer eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten hat, eine Sonnencreme mit LSF 20 benutzt, kann 200 Minuten sonnenbaden. Theoretisch. In der Realität gehen wir mit der Creme aber viel zu sparsam um. Das reduziert die Schutzwirkung laut Experten um etwa 40 Prozent. Im Beispiel dürften wir dann noch maximal 120 Minuten die Sonne anbeten. Übrigens: Auch regelmässiges Nachcremen ist kein Schlüssel für Glückseligkeit. Sonnenschutz lässt sich nicht addieren. Ist die Zeit abgelaufen – raus aus der Sonne. Sorry dafür.