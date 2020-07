Der Feind des Gehörgangs ist weiss und flauschig

Nicht dafür gemacht

Auf jeder Packung Wattestäbchen steht ein Vermerk, der darauf hinweist, dass die kleinen Gerätschaften nicht – wir wiederholen, NICHT – zur Reinigung der Ohren geeignet sind. Sie sind gut für verwischte Mascara, zur Reinigung von Tastaturen, Auftragen von Salbe und so weiter und so fort. Für die Ohren aber definitiv nicht. Dass es wahnsinnig schwer ist, Menschen davon zu überzeugen, nur Dinge in ihre Körperöffnungen zu stecken, die dafür intendiert sind, ist allerdings keine neue Info. Und so fummeln wir weiterhin froh mit den Stäbchen in unseren Ohren umher und schieben den Schmalz tiefer in Richtung Trommelfell. So, wie mit einer WC-Bürste im Klo.