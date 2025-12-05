Der Weissmacher auf dem Weg zur Erleuchtung

Dieses fühlt sich weich und sehr dicht an. Der Prozess läuft mittlerweile vollautomatisch, und in den letzten drei Jahren hat sich das Start-up von wenigen Gramm zu Hunderten Tonnen pro Jahr gesteigert. 21 Mitarbeitende unterstützen Lukas Schertel. Ein kleines Team, wenn man bedenkt, wie viele Industrien Interesse an seinem Pulver haben: «Ikea möchte mit uns zusammenarbeiten.» Der weisse Lack auf einem Ikea-Regal besteht heute noch aus Titandioxid. «Wird das Möbel entsorgt, muss man die Lackierung abkratzen, um das Schwermetall vom Holz zu trennen. Das ist aufwendig und nicht nachhaltig.» Neben Möbeln ist der Weissmacher von Seprify aber auch bei Lebensmitteln einsetzbar. Bisher hat dort meist Reisstärke oder Kalk das verbotene Titandioxid ersetzt.