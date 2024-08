Und wenn man im Ausland operiert wurde?

So rasch wie möglich nach Hause fahren oder sich repatriieren lassen, etwa mit der Rega. Ausländische Kliniken können oft gut operieren, aber bei einer postoperativen Infektion hat man Pech. Solche Infektionen lassen sich in der Schweiz immer noch behandeln. Wichtig ist, dem Arzt zu sagen, dass man im Ausland hospitalisiert war. Denn nach zwei Tagen auf einer Intensivstation in Athen kommt man mit ganz anderen Bakterien zurück in die Schweiz.