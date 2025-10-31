Die 5 schönsten Schweizer Orte für einen Herbstspaziergang

Auch in «Gossip Girl» dient New Yorks grünster Innenstadtteil als Herbstkulisse. Zum Beispiel in der zehnten Folge von Staffel Drei. Leighton Meester und Ed Westwick folgen als Blair-Chuck-Couple dem Betonweg zwischen Bäumen und Wiesen. Laufen über Laub. Reden über Themen, über die die junge Upper East Side halt so redet. Blair: über den Plan, ihren Namen mit Paramount Pictures in Verbindung zu bringen. Chuck: über die Pflege seiner Businesskontakte.



Auch wenn wir gerade nicht in New York sind – halb so wild. Schön ist der Herbst auch in der Schweiz. Besonders in folgenden fünf Parkanlagen: