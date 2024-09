Viel Trinken, nicht Rauchen

Klingt zuerst paradox, ist aber wichtig. Wer in der Nacht patschnass ist, sollte sich tagsüber an Wasser halten und viel trinken. Das gleicht den Verlust in der Nacht aus. Alkohol und auch Kaffee hingegen, sollte man möglichst meiden, weil beide Getränke können die Schweissproduktion fördern. Auch Rauchen gehört in diese Kategorie.