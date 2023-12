Die Abnehmspritze der Stars

Die Kehrseite des Hypes

Problematisch wird es für Menschen mit Diabetes, wenn das Medikament plötzlich abgesetzt wird, weil es nicht verfügbar ist. Und das kommt in letzter Zeit häufig vor. Der Run auf Ozempic und Co. führt zu Lieferengpässen. Die Hersteller kommen aufgrund der grossen Nachfrage mit der Produktion nicht nach. Schweizer Apotheken schlagen bereits Alarm. Ähnlich begehrt wie Ozempic sind auch das höher dosierte Wegovy und das schon länger erhältliche Saxenda mit dem Wirkstoff Liraglutid. Das vierte Medikament Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid gibts nur noch in sehr niedrigen Dosen. Saxenda und Wegovy sind momentan nicht lieferbar, und Ozempic ist so knapp, dass Apotheken es nur Diabetes-Kranken abgeben, die darauf angewiesen sind.