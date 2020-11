Grüntee

Grüntee gibt es nicht nur zum Trinken, sondern auch in Kapselform. So zeigte eine klinische Studie mit Personen in Gesundheitsberufen, dass eine regelmässige Einnahme von Grüntee-Kapseln über 150 Tage lang das Risiko für eine Grippeinfektion um 25 Prozent reduziert, gleichzeitig die Dauer der Symptome um 27 Prozent verkürzt. Grund dafür sind die enthaltenen Catechine. Die Schlussfolgerung der Forscher zum Wirkstoff Grüntee: «Somit sind eine schützende, vorbeugende Wirkung und eine lokale Behandlung bei beginnender Symptomatik von Atemwegsinfektionen mit SARS-CoV-2 nicht unwahrscheinlich.» Zur Vorbeugung von Infektionen empfehlen die Autoren, vier- bis fünfmal täglich mit Grüntee zu gurgeln. Wer lieber Tee trinken möchte, sollte darauf achten, diesen mindestens drei bis fünf Minuten ziehen zu lassen. Erst dann lösen sich genügend Catechine aus den Blättern.