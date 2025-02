Gab es persönliche Erfahrungen mit K.o.-Tropfen im Team?

Ja, die Idee entstand aus einem sehr persönlichen Erlebnis. Eine Freundin eines Mitgründers wurde Opfer von Drinkspiking. Sie war zum Glück in Begleitung und konnte sich frühzeitig in Sicherheit bringen, doch das Ereignis hat uns gezeigt, wie gross das Problem ist und wie wenig Schutz es bisher gibt. Besonders schockierend war für uns, dass viele Betroffene sich finanziell nicht einmal leisten können, teure Schutzprodukte zu kaufen. So entstand der Gedanke, eine Lösung zu schaffen, die für alle Gäste kostenlos ist und dennoch finanziert werden kann – und das ist die Basis für unser Geschäftsmodell.