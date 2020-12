«Digitale Beziehungen können reale Kontakte nicht kompensieren»

Für jeden von uns ist die Corona-Pandemie eine grosse Belastung. Doch weshalb ist es für Jugendliche besonders schlimm?

Die Einschränkungen im sozialen Leben treffen die Jugendlichen sehr hart. In der Jugendzeit orientiert man sich viel stärker gegen aussen. Das ist nicht so zu verstehen, dass man als Teenager und junger Erwachsener immer nur Spass haben will, sondern, dass man in diesem Altersabschnitt ein besonderes grosses Bedürfnis nach sozialen Kontakten hat. Wenn man jetzt die Kontakte so stark beschränkt, stellt dies für Jugendliche eine grosse Herausforderung dar, die man nicht bagatellisieren sollte. Die Gemeinschaft mit anderen ist für sie ein wichtiger Entwicklungs-Boost.