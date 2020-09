Studie: Echinaforce tötet Viren ab

Wie der Wirkmechanismus genau funktioniert, wissen die Forscher jedoch noch nicht. Was sicher ist: Die antivirale Wirkung tritt nur bei direktem Kontakt des Inhaltsstoffs mit dem Krankheitserreger ein. Die Forscher geben in ihrer Studie, welche in der wissenschaftlichen Zeitschrift Virology Journal erschienen ist, allerdings keine Auskunft darüber, wie das Heilmittel auch in der Praxis eingesetzt werden könnte.