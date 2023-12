Ein Tag im Leben eines Hausarztes

19 - 19.30 Uhr Kurze Erholungszeit und ein kleines Nachtessen mit Birchermüesli oder Sandwich.



19.30 - 22 Uhr (manchmal auch bis Mitternacht) Überweisungen an die Spitäler und die niedergelassenen Spezialärztinnen und -ärzte, Röntgen- und MRI-Verordnungen mailen, Briefe für die Versicherungen schreiben etc. «Mit Überweisungen bin ich einen Monat im Rückstand. Die Versicherungsbriefe haben Priorität 17. Im Moment komme ich gar nicht mehr nach bei dieser überbordenden Bürokratie. Oft komme ich mehrere Monate nicht dazu, diese Schreiben zu beantworten. Sie sind zum Teil so unnötig, dass sie einem Hausarzt die Freude an seinem schönen Beruf vergraulen könnten. Wieso muss ich einen zweiseitigen Arztbericht schreiben wegen eines Zeckenstichs, wenn dieser Fall nach zwei Arztkonsultationen abgeschlossen ist? Ein dauerndes Ärgernis! Unfallversicherungen scheinen solche Arztberichte vor allem deswegen einzufordern, um sich vor ihrer Zahlungspflicht zu drücken und alle Kosten auf die Krankenkassen abzuwälzen. Dies alles auf dem Buckel der Hausärztinnen und Hausärzte – und der Patienten. Hier muss die Politik dringend einschreiten!» Irgendwann ist dann endlich Wochenende, wenn ich nicht noch einen sechseinhalbstündigen Dienst am Samstag oder Sonntag in der Notfallpraxis des Spitals Wetzikon habe. Am besten erhole ich mich von diesem Stress während langen Spaziergängen mit meiner Hündin Bailey oder beim Fischen am Pfäffiker- oder Greifensee.