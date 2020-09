Bei einem Unfall kann das eigene Verhalten Leben retten. Auch, wenn alles im Chaos versinkt, muss man versuchen, ruhig zu bleiben. Also: Zuerst einmal tief in den Bauch einatmen und langsam ausatmen. Dann die Lage analysieren. Grundsätzlich lässt sich das Vorgehen in drei Schritte gliedern: schauen, denken, handeln.