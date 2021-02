Jürg Acklin, was macht Corona mit uns? Mit unseren Beziehungen zu Freunden, Fremden, dem Vertrauen in uns selbst und in die Welt?

Das Virus zehrt an unserer Widerstandskraft. Es unterläuft unser Verlangen nach Sicherheit, Kontrollierbarkeit, Nähe, Zugehörigkeit. Problematisch ist auch das Wegbrechen von Planbarkeit in einer Welt, die uns bisher Stabilität versprach. Kurz: Das Vertrauen ins Leben ist irritiert.