Gesunde Tricks, die Kieferverspannungen lösen

Mit dem Aufeinanderbeissen (medizinisch Bruxismus genannt) aufzuhören, ist nur leider gar nicht so easy, wie man meinen würde. Am häufigsten passiert das nämlich im Schlaf. Und was wir währenddessen so machen, können wir ja bekanntlich nicht wirklich steuern. Wagen wir uns im Alltag allerdings an die eine oder andere kleine Veränderung, kann sich auch dauerhaft etwas an unserem verspannten Kiefer ändern.