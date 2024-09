Der Reifegrad macht den Unterschied

Die Kalorien können wir also getrost beiseite lassen. Aber je nach Reifegrad eignen sich Bananen weniger gut zum Verzehr. «Aktuelle Studien zeigen, dass in unreifen Bananen die Stärke 80 bis 90 Prozent des Kohlenhydratanteils abdeckt, was im Reifungsprozess zu freiem Zucker wird. Daher wird Diabetiker*innen dazu geraten, lieber die noch etwas grüne Variante zu essen, damit die Insulinproduktion nicht so stark angeregt wird», erklärt Rhiannon Lambert, eine Ernährungsberaterin aus Grossbritannien, gegenüber der Daily Mail.