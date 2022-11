Zubereitung: Ingwer, Meerrettich, Zwiebel und Knoblauch schälen und kleinschneiden bzw. raspeln. Alle Zutaten in ein Einmachglas füllen und mit Apfelessig übergiessen. Das Glas fest verschliessen und bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort lagern. Der Sud muss etwa vier Wochen ziehen, dabei sollte das Glas regelmässig geschüttelt werden. Anschliessend den Sud durch ein Sieb geben und die Flüssigkeit in eine Flasche füllen. Das «Fire Cider» kann man pur einnehmen oder in Wasser verdünnt trinken - auch zur Vorbeugung von Infekten.